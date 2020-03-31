У кого есть опыт с баней бочкой? Я парился 1 раз в бане-бочке. Как то был в отпуске в курортном городке. Увидел услугу: кедровая баня-бочка. Зашли туда с другом, хорошо посидели, попарились. Очень понравилась, сейчас хочу тоже заказать баню-бочку недорого. Сижу и ищу варианты, читаю отзывы, кто владел такими банями. Отзовитесь.
Лучше закажите у мастеров или у строительной компании. Я для своих родителей долго искал производителя и модель бани. Остановились на этой компании, где можно купить бани-бочки [ссылка скрыта, авторизуйтесь] по нормальной цене, качество на высшем уровне, жар в бане хороший, попариться и просто посидеть отдохнуть самое то, советую.