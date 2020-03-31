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    Вт., 31 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Баня-бочка
    • New! Муровлянин Cегодня в 00:41 «Ответить»
      У кого есть опыт с баней бочкой? Я парился 1 раз в бане-бочке. Как то был в отпуске в курортном городке. Увидел услугу: кедровая баня-бочка. Зашли туда с другом, хорошо посидели, попарились. Очень понравилась, сейчас хочу тоже заказать баню-бочку недорого. Сижу и ищу варианты, читаю отзывы, кто владел такими банями. Отзовитесь.
      • New! Artur22 Cегодня в 00:57 «Ответить»
        Лучше закажите у мастеров или у строительной компании. Я для своих родителей долго искал производителя и модель бани. Остановились на этой компании, где можно купить бани-бочки [ссылка скрыта, авторизуйтесь] по нормальной цене, качество на высшем уровне, жар в бане хороший, попариться и просто посидеть отдохнуть самое то, советую.
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