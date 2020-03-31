Для того чтобы купить жидкую гидроизоляцию недорого лучше обратиться к фирме производителю. Компания производитель жидкой гидроизоляции [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Haveg в Москве как раз специализируется на её изготовлении. Фирма занимается как оптовыми, так и розничными продажами однокомпонентной полимерно-битумной композиции, представленной в виде мастики холодного нанесения. После нанесения материал образует однородную цельную мембрану, надежно защищающую от проникновения влаги. Жидкая резина «Haveg» имеет высокую адгезивность к различным типам поверхностей и имеет долговечность до 30 лет без снижения характеристик.