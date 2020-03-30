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    Пн., 30 марта 2020г.
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    Тема: Доставка цветов по России
    • New! Вера Мэй Cегодня в 19:01 «Ответить»
      Всем привет. Мне сейчас срочно нужна надежная доставка цветов по России. Какой сервис можете посоветовать?
      • New! Olga12 Cегодня в 19:04 «Ответить»
        Я не понаслышке знаю как трудно найти адекватный сервис по доставке цветов. Много доставок перепробовала, само больше мне понравилась доставка цветов по России [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Цветы у них всегда свежие и очень красивые, доставка пунктуальная.
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