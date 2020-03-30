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    Форум: Спорт
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    Тема: Какой лучше купить электровелосипед в Беларуси?
    • Сегодня! Balerii Cегодня в 15:58 «Ответить»
      Думаю сыну подарить на окончание школы электровелосипед, но сама не могу выбрать какой лучше. У нас уже ездят его друзья на электровелосипедах, но как я понимаю покупать нужно у официальных представителей, чтобы была гарантия и возможность потом отремонтировать. На сайте попалась статья [ссылка скрыта, авторизуйтесь] по версии интернет-магазина SmartBalance. Здесь же можно и купить его с доставкой. Но мне не понятно почему Kupper Unicorn Pro стоит дешевле, а дальность хода у него больше. Кто покупал такой велосипед, напишите вы довольны его покупкой?
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