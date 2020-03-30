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Тема: Консультация онколога-маммолога в Санкт-Петербурге
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Заставила сестру сходить на консультацию онколога-маммолога в СПб к врачу онкологу-хирургу Виноградову Ивану Александровичу. На прием к нему записала сестру через сайт, где предлагается консультация онколога-маммолога –
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. Сестра сказала, что при встрече сразу стало видно, что врач, обладает высоким профессионализмом, всегда спокойный и ответственный с искренним желанием помочь. Назначил день и прооперировал, сопровождал в послеоперационные дни. Внимательно отвечал на все вопросы, объяснял дальнейший ход лечения. Я рада что записала её именно к этому врачу.
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