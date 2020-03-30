Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 30 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 238 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Firefox в Linux Mint
    • Сегодня! MAX_Kross Cегодня в 10:38 «Ответить»
      Всем привет!
      Надеюсь кто-нибудь подскажет куда копать. Я установил Linux Mint, все настроил, все норм работает. Неделю провозился, но доволен Теперь хочу загрузить туда мой любимый мозила файрфокс, но не пойму какие команды надо вводить в терминал, те что находил не работают, хотя я новичок, может что -то делал не так. Буду рад, если подскажете какие команды надо вводить или где их найти
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода