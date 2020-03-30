Советую набраться терпения, потому что тебе придётся долго осваивать некоторые отдельные моменты того же изобразительного искусства. Давно уже занимаюсь компьютерной графикой. Часто берусь за карандашь, чтобы набросать идеии на бумаге, потом переношу на планшет и далее ресую модельки. Почитай за это. Насчёт самого процесса обучеиня, тут советую сидеть за этим делом частов 5. В перерывах можешь использовать всякие игрушки. Найдешь браузерки на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Там полно интересных проектов.