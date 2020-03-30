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    Пн., 30 марта 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Привет форумчане. Я тут решил попробовать себя в искусстве. Хочу найти что-то связанное с рисунком и просто заняться делом. Такие планы на увлечение. Что посоветуете?
    • Сегодня! HermanDexter Cегодня в 08:59 «Ответить»
      Привет форумчане. Я тут решил попробовать себя в искусстве. Хочу найти что-то связанное с рисунком и просто заняться делом. Такие планы на увлечение. Что посоветуете?
      • Сегодня! Tane4ka4 Cегодня в 09:03 «Ответить»
        Советую набраться терпения, потому что тебе придётся долго осваивать некоторые отдельные моменты того же изобразительного искусства. Давно уже занимаюсь компьютерной графикой. Часто берусь за карандашь, чтобы набросать идеии на бумаге, потом переношу на планшет и далее ресую модельки. Почитай за это. Насчёт самого процесса обучеиня, тут советую сидеть за этим делом частов 5. В перерывах можешь использовать всякие игрушки. Найдешь браузерки на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Там полно интересных проектов.
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