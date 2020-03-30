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    Тема: Кто быстро починит ноутбук в Киеве?
    • Balerii Вчера в 22:22 «Ответить»
      Сломался ноутбук, дети дома сидят, а заняться им нечем. Одно спасенье было – смотреть мультфильмы или играть в игры. Позвонила по телефонам, но никто быстро не смог приехать, все предлагали только через 4 – 5 дней. Коллега посоветовала обратиться к мастеру, который ей быстро починил компьютер. Порекомендовала сайт с визитки [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Удивила цена на услуги компьютерной помощи «Komp103». Договорились и мастер приехал бесплатно, а главное быстро, на следующий день. Все сделал и взял деньги только за работу. Плюс еще почистил ноутбук от пыли. Всем осталась довольна, отличный компьютерный сервис.
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