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    Пн., 30 марта 2020г.
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    Тема: Всем привет! Кто у влекается компьютерными игрушками? Мне нужно несколько простеньких развлечений, а то дома нечем заняться.
    • HermanDexter Вчера в 20:42 «Ответить»
      Всем привет! Кто у влекается компьютерными игрушками? Мне нужно несколько простеньких развлечений, а то дома нечем заняться.
      • Tane4ka4 Вчера в 21:53 «Ответить»
        Если никогда не занимался подобным вопросом, тогда лучше всего начинать со всяких казуалок и браузерных онлайн игр. Это самый удобный и гибкий способ познакомиться с игровой индустрией. Можешь найти игры на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Тут можно поиграть в целый каталог жанров. Много возможностей для разнообразного геймплея, так что имей в виду
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