ООО «Консалтинг Групп» предоставляет юридические услуги для бизнеса небольших компаний, различных предпринимателей, крупных компаний и организаций. Мы помогаем бизнесу в решении проблем. Юридические услуги предоставляют комплекс мер в области юридического сопровождения бизнеса: в недвижимости, бухгалтерских услугах, независимой оценки всех видов имущества. Мы конкретно специализируемся на предпринимательском, корпоративном и трудовом праве, наши юристы знают все тонкости в различных областях права и имеют огромный опыт судебной практики. Вы получите качественные юридические услуги с полным обоснованием применимых стандартов и правил.
Наши специалисты предоставляют юридические услуги, по банкротству физических лиц, оформление наследства, консультации, услуги для физических и юридических лиц, регистрация и перерегистрация компаний и ИП, все бухгалтерские услуги и другие услуги с которыми Вы можете ознакомиться на нашем сайте, а также получить бесплатную консультацию [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Мы предоставляем юридические услуги крупным компаниям, а также малому бизнесу и физическим лицам. Мы конкретно являемся экспертами в сфере предоставления юридических услуг - у нас работают только опытные специалисты.