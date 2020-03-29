Музыку слушаю по возможности всегда и везде, чаще онлайн, но хотелось бы скачать побольше, на случай, если нет интернета. Приходится пользоваться разными ресурсами, сейчас хочу найти какой-то оптимальный вариант, чтобы сайт добавить в закладки и слушать постоянно только на нем. Где вы слушаете в mp3 бесплатно, поделитесь ссылкой, если можно.
Качаю музыку очень давно, без музыки не представляю свою жизнь. Пробовал много сервисов, друг посоветовал [ссылка скрыта по причине бана] , вроде норм и без рекламы. Обновляется база регулярно, скачать можно быстро и без всяких проблем.