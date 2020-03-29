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    Вс., 29 марта 2020г.
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    Тема: Скачать песни в хорошем качестве.
    • Сегодня! kalinANNA Cегодня в 12:44 «Ответить»
      Музыку слушаю по возможности всегда и везде, чаще онлайн, но хотелось бы скачать побольше, на случай, если нет интернета. Приходится пользоваться разными ресурсами, сейчас хочу найти какой-то оптимальный вариант, чтобы сайт добавить в закладки и слушать постоянно только на нем. Где вы слушаете в mp3 бесплатно, поделитесь ссылкой, если можно.
      • Сегодня! meliSERG статус: [забанен] Cегодня в 12:51 «Ответить»
        Качаю музыку очень давно, без музыки не представляю свою жизнь. Пробовал много сервисов, друг посоветовал [ссылка скрыта по причине бана] , вроде норм и без рекламы. Обновляется база регулярно, скачать можно быстро и без всяких проблем.
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