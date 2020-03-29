BEGIN Otclick giport 240x400 (banner)
Обливки, форум, вертикальный блок 3шт.
Редтрам на форуме 1х3
Тема: Обучение диетологии
Выберите форум
- Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги
Всем привет. Я работаю фитнес-инструктором и параллельно с этим хочу получить диплом по диетологии. Подскажите где у нас в городе можно отучиться на диетолога, чтобы был диплом государственного образца и преподаватели все доступно объясняли?
Насколько я знаю диетологом может работать только человек, закончивший медицинский институт и получивший соответствующую специализацию. И учится можно только очно, по-другому никак.
На нутрициолога и диетолога можно пройти обучение дистанционно, сами почитайте об этом более подробно
[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
. Не обязательно для этого заканчивать медицинский ВУЗ, тем более если вы инструктором работаете. Ваши клиенты точно оценят полученные знания, так как без правильно подобранного рациона питания особого толка от занятий не будет, да и результат долго не продержится.
В физкультурном техникуме есть факультет, на котором проводят курсы по диетологии. Но там набор только осенью будет, если ничего не поменялось, хотя для уточнения лучше конечно позвонить в деканат.