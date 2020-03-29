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    Вс., 29 марта 2020г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Обучение диетологии
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 07:06 «Ответить»
      Всем привет. Я работаю фитнес-инструктором и параллельно с этим хочу получить диплом по диетологии. Подскажите где у нас в городе можно отучиться на диетолога, чтобы был диплом государственного образца и преподаватели все доступно объясняли?
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:35 «Ответить»
        Насколько я знаю диетологом может работать только человек, закончивший медицинский институт и получивший соответствующую специализацию. И учится можно только очно, по-другому никак.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 08:09 «Ответить»
          На нутрициолога и диетолога можно пройти обучение дистанционно, сами почитайте об этом более подробно [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Не обязательно для этого заканчивать медицинский ВУЗ, тем более если вы инструктором работаете. Ваши клиенты точно оценят полученные знания, так как без правильно подобранного рациона питания особого толка от занятий не будет, да и результат долго не продержится.
          • Сегодня! idacekem Cегодня в 08:20 «Ответить»
            В физкультурном техникуме есть факультет, на котором проводят курсы по диетологии. Но там набор только осенью будет, если ничего не поменялось, хотя для уточнения лучше конечно позвонить в деканат.
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