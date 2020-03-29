Всем привет. Я учусь заочно на психолога и параллельно с этим воспитываю двоих маленьких детей. В мае мне нужно сдать курсовую работу объемом не менее 120 страниц, а времени на это у меня катастрофически не хватает(( Подскажите где можно заказать курсовик, чтобы сделали все качественно, а не просто скачали с нета непонятно что?
Какая именно тема курсовой работы у вас? Я могу вам дать заготовки для написания курсовой по психотипам человека. У меня есть много материала, в свое время не пригодилось, так как я не закончила вышку по ряду обстоятельств(
Существует множество специализированных сервисов, на которых вы можете в режиме онлайн узнать цену на курсовую работу и оформить заказ. К примеру вот здесь можете заполнить все необходимые графы и уже знать от чего отталкиваться [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Можно еще с однокурсниками поговорить, если с вами учатся молодежь, то они частенько подрабатывают таким образом, но обязательно проверяйте работу перед тем, как заплатить за нее, чтобы там было все по теме, а не сборная солянка из гугла.
До мая еще месяц, у вас полно времени, чтобы сделать работу самой. Вы же диплом сами будете получать, а потом и работать или тоже вместо вас это кто-то делать будет?! Вы сами-то не думаете о том, что потом не сможете применять знания на практике, так как не вникали в это?!