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    Сб., 28 марта 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отель
    • New! viktoria22 Cегодня в 20:25 «Ответить»
      Давайте делиться хорошими отелями. Я вот недавно біла во Львове и там остановилась в Гранд отеле [ссылка скрыта, авторизуйтесь], мне там осень понравилось, хороший отель и обслуживания.
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