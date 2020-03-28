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    Сб., 28 марта 2020г.
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    Тема: Помощь с сертификацией
    • New! Людвиг Cегодня в 13:45 «Ответить»
      Сегодня обращаюсь с проблемой, и поводу сертификации ISO. Для меня это темная тема. Ни чего в этом не понимаю, но нужно для учебы. Может кто-то в этом более продвинут и хотя бы немного понимает и сможет мне в этом помочь.
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