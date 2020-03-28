Чтобы воспользоваться тендерным займом по 223-ФЗ на обеспечение заявки понадобится вывести средства из оборота на несколько месяцев, что наносит существенный удар по бюджету организации. При обращении в Финансовый дом «Инновации и технологии» [ссылка скрыта, авторизуйтесь] тендерный займ будет обеспечен, а Вы как участник торгов сможете сэкономить своё время и сохранить оборотные средства. Плюсом является то что оформление тендерного займа у финансового брокера не требуют от вас хороших показателей ликвидности баланса и большого пакета документов.