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    Сб., 28 марта 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Где заказать мебель в Минске?
    • Balerii Вчера в 22:32 «Ответить»
      В новую трехкомнатную квартиру заказывала мебель по индивидуальному проекту в компании «Mebele». Покупала вот тут [ссылка скрыта, авторизуйтесь] мебель под заказ в Минске – кухню, диван, двуспальную кровать, мебель в ванную и шкаф-купе. Приехал дизайнер в назначенное время, всё замерял и предложил дизайн-проект в понравившемся нам стиле, помог определиться с выбором материалов и цвета. Я была удивлена, когда через две недели позвонил менеджер и уточнил, когда лучше привезти мою мебель. Привезли всё в один день, качество изготовления оказалась на высоте. Придраться не к чему.
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