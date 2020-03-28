В новую трехкомнатную квартиру заказывала мебель по индивидуальному проекту в компании «Mebele». Покупала вот тут [ссылка скрыта, авторизуйтесь] мебель под заказ в Минске – кухню, диван, двуспальную кровать, мебель в ванную и шкаф-купе. Приехал дизайнер в назначенное время, всё замерял и предложил дизайн-проект в понравившемся нам стиле, помог определиться с выбором материалов и цвета. Я была удивлена, когда через две недели позвонил менеджер и уточнил, когда лучше привезти мою мебель. Привезли всё в один день, качество изготовления оказалась на высоте. Придраться не к чему.