Всем добрый день! Нужен совет. Несколько лет назад я повредила плечо, вроде бы все обошлось, травма зажила и как мне кажется, все восстановилось. Но месяц назад оно снова стало меня беспокоить. Появился хруст и вот недавно стало поднывать. Мой доктор говорит, что на снимке ничего нет и все в порядке. А я чувствую, что с ним что-то не так. Как думаете, что в этом случае можно сделать? Нагрузки большие я на него не даю.
На весну обострение может быть. У меня подобное с коленом, только еще в феврале дала о себе знать старая травма.Мне врач посоветовал в рацион питания включить жирную рыбы, холодец, фрукты, овощи ну и плюс ко всему этому принимаю сейчас сустафлекс уже второй месяц для поддержания хрящевой ткани.
Меня тоже бывает старые травмы беспокоят, я хондропротекторы принимаю курсами уже несколько лет, с перерывами конечно. Раньше на айхербе брала, сейчас вот в интернет-аптеке сустафлекс купила. Там натуральный коллаген, который и нужен суставам.