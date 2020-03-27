Для входа в букмекерскую контору Melbet следует пройти регистрацию и ввести пароль и номер телефона или ID счета. Если у вас возникают проблемы со входом на сайт может быть ваш провайдер начал блокировать официальный сайт компании. Для входа можно воспользоваться специальным зеркалом. Тут же доступна на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Мелбет регистрация. Вы всегда можно восстановить доступ к БК через мобильный телефон или электронную почту. Способов регистрации четыре: в один клик, через мобильный телефон, при помощи электронной почты и через социальную сеть.