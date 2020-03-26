Проверила хостинг «Альянсхостинг» на своем личном опыте. Заказала услуги пол года назад, когда увидела в интернете объявление [ссылка скрыта, авторизуйтесь] дешевый хостинг для сайтов. Могу сказать, что такой низкой стоимости больше ни у кого не видела. Хостинг имеет массу преимуществ, это и Cloudlinux, и наличие простого установщика WordPress за минуту, быстрые SSD и высокий аптайм. Удобная Cpanel управления. За время сотрудничества еще ни разу не было сбоев, поддержка помогает круглосуточно в решении любых вопросов. Однозначно рекомендую этого хостинг-провайдера.