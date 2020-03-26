Если у вас сайт, то вам приходится решать проблему его продвижения.
Потому что сайтов в интернете много. Чтобы ваш было видно, нужно
постоянно работать над содержимым, контролировать технические
моменты его работы, юзабилити и прочее. Нашел консультации для
владельцев сайтов, где популярно объяснили, что и как. https://proseosite.com/
Через пару месяцев упорной работы над продвижением, на сайт стали
приходить посетители, появились с него первые клиенты. Чтобы
сохранить динамику и эффективность сайта приходится постоянно
уделять ему внимание, думать, что еще добавить или улучшить. По-
другому никак. Если у вас есть деньги, можно нанять специалиста-
продвигатора.