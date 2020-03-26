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    Чт., 26 марта 2020г.
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    • Сегодня! dysya Cегодня в 10:20 «Ответить»
      Шипну любую брендовую одежду с официальных сайтов за 20-35% от цен с доставкой на дом.

      Список шопов с которых осуществляю шип:

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      Связь со мной:

      ЛС форума - https://carder.im/index.php?app=members&module=messaging&section=send&do=form&fromMemberID=6896

      Способ оплаты: BITCOIN/DASH
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