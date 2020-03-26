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Чт., 26 марта 2020г.
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Сегодня!
dysya
Cегодня в 10:20
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Шипну любую брендовую одежду с официальных сайтов за 20-35% от цен с доставкой на дом.
Список шопов с которых осуществляю шип:
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и д.р, полный список здесь: https://carder.im/index.php?/topic/26732-brendovye-veschi-nizkii-protcent-dostavka-po-vsem/
Связь со мной:
ЛС форума - https://carder.im/index.php?app=members&module=messaging§ion=send&do=form&fromMemberID=6896
Способ оплаты: BITCOIN/DASH
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