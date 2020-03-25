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    Ср., 25 марта 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Оригинальные вывески из пайеток
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 13:25 «Ответить»
      К летним продажам надо готовиться заранее. Зимой – самое время
      обновлять вывески. Мы основательно подошли к этому процессу. После
      долгих обсуждений выбрали вывески из пайеток, так как они необычны,
      хорошо заметны и эффективны. https://solaair.ru/ Декоративная система
      SolaAir на сегодня пока единственный приемлемый вариант подобных
      конструкций. Мы пробовали разные варианты дизайна, остановились на
      том, где пайетками оживлен только основной элемент вывески. Таким
      образом, наша вывеска выгодно отличалась от других подобных
      динамических систем и от светодиодной рекламы.
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