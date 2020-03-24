Поехала по работе в командировку в другую область и неожиданно задержалась там на несколько дней. Потратила деньги на проживание и питание, а на обратную дорогу уже не хватало. Нужно было занять 8000 рублей, которые вернули бы мне на работе сразу по приезду. Обращаться к родным и друзьям не стала, поискала в интернете, где можно занять до зарплаты на пару дней. Нашла сервис где выдают [ссылка скрыта, авторизуйтесь] онлайн займы на карту без отказа за пол часа даже ночью. Подала заявку в самую первую МФО и мне выдали микрозайм только по паспорту. Была очень удивлена оперативностью. Уже вернула все и взяла себе этот сайт на заметку, когда понадобится можно обращаться.
Сумма небольшая. А скажите, пжлст, документы необходимы для такого займа и какой-нибудь договор заключают? А то я временно безработный, сунулся в банк, а мне говорят нужна справка с места работы о доходах.