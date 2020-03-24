Привет! На фоне животрепещущей проблемы хотел расписать несколько важных моментов про коронавирус, его симптомы и лечение.
Если вы считаете, что подвергались воздействию COVID-19 и у вас поднялась температура и появились такие симптомы, как кашель или затрудненное дыхание, обратитесь к врачу за медицинской помощью.
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Следи за симптомами
Зарегистрированные заболевания варьировались от легких симптомов до тяжелой болезни и смерти для подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019 (COVID-19).
Эти симптомы могут появиться через 2-14 дней после воздействия (на основе инкубационного периода вирусов MERS-CoV).
лихорадка
Кашель
Сбивчивое дыхание
Если вы разрабатываете аварийные предупреждающие знаки для COVID-19, немедленно обратитесь к врачу . Аварийные предупреждающие знаки включают *:
Затрудненное дыхание
Постоянная боль или давление в груди
Новая путаница или неспособность пробудить
Голубоватые губы или лицо
* Этот список не полон. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом по поводу любых других серьезных симптомов.