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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: оригинальные вывески для кафе, магазинов
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:34 «Ответить»
      Я встречала и раньше эти оригинальные вывески из пайеток https://solaair.ru/.
      У нас с мужем свой небольшой бизнес, и хорошая реклама всегда нужна. Мы
      активно занимается продвижением услуг в соцсетях, в интернете,
      размещаемся в каталогах. На мой взгляд, эта декоративная система SolaAir
      полностью оправдывает вложения. Не нуждается в электропитании,
      специальном разрешении на установку, ее можно установить своими силами,
      использовать как в помещении, так и на улице. Не требует чистки, краски не
      блекнут и не выгорают как у обычной рекламы на перетяжках. Мы заказали
      две вывески и правильно сделали.
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