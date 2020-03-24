Я встречала и раньше эти оригинальные вывески из пайеток https://solaair.ru/.
У нас с мужем свой небольшой бизнес, и хорошая реклама всегда нужна. Мы
активно занимается продвижением услуг в соцсетях, в интернете,
размещаемся в каталогах. На мой взгляд, эта декоративная система SolaAir
полностью оправдывает вложения. Не нуждается в электропитании,
специальном разрешении на установку, ее можно установить своими силами,
использовать как в помещении, так и на улице. Не требует чистки, краски не
блекнут и не выгорают как у обычной рекламы на перетяжках. Мы заказали
две вывески и правильно сделали.