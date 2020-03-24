Решили продать автомобиль, который был в залоге. Коллега посоветовал обратиться в компанию Crashedcar, где у него выкупили авто после ДТП с неисправным мотором и сломанной коробкой передач. [ссылка скрыта, авторизуйтесь] производится с бесплатным выездом авто оценщика на место уже через час. Забирают любые авто – поврежденные, разбитые, в залоге и даже с места ДТП сами своим эвакуатором без дополнительных затрат. Снимали с учета уже без нашего присутствия. Сделку провели по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Очень оперативно.