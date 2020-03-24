Дорожно-транспортные происшествия – норма нашей жизни. Аварии мы видим ежедневно, привыкли к ним и уже научились жить в условиях постоянного риска. ДТП с участием служебных автомобилей случаются также часто, как и любые другие виды аварий на дорогах. В данной ситуации главное, чтобы участники ДТП остались живы, а закон заранее знает ответ, на ком будет лежать ответственность. Всё более подробно вы сможете узнать из статьи [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Там есть ответы на все интересующие Вас вопросы по этому поводу.