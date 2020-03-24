Заказывала через интернет такси с аэропорта Симферополь по Крыму заранее на время прилета самолета. Водитель по прилету встретил нас с табличкой и помог донести и погрузить багаж. Для ребенка установили детское кресло, машина была комфортабельная, а водитель веселый и доброжелательный. Заказывала через интернет такси с аэропорта Симферополь [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Цена на такси фиксированная без неожиданных дополнительных услуг. Некогда было искать сайт и заказала такси на обратную дорогу в другой фирме, так вышло на 20% дороже. Уже нашла и добавила номер в контакты, чтобы не потерять.