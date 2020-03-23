Нужно было срочно сделать ремонт под ключ в однокомнатной квартире в Москве. Родители подсказали что делать нужно сейчас пока зима-весна и есть свободные бригады. Начали смотреть сколько стоит ремонт квартиры и везде цены очень высокие, хотя ещё не лето. Соседка недавно сделала ремонт и подсказала компанию Вергиз, где делают [ссылка скрыта, авторизуйтесь] в Москве под ключ недорого. Видела сама после ремонта, когда заходила к ней, что у нее все качественно сделали и она подтвердила, что нигде за полгода не возникло никаких проблем. Цены у них ниже чем у конкурентов, договорилась с ними и уже обсудили стоимость и наметили план работ.