Одни из самых популярных моделей бюджетных смартфонов прошлого года Samsung Galaxy A50 / A30s. Своего покупателя смартфоны нашли благодаря небольшой цене, эстетичному дизайну и 6,4'' экрану. К сожалению, из-за снижения стоимости производитель вместо стеклянного корпуса выпустил пластиковый. Внешне имитация неотличима от стекла, да к тому же такой смартфон гораздо легче. Но многие покупатели отметили, что царапины и дефекты от ударов такой корпус получает в разы быстрее.
Продлить службу телефону поможет качественный [ссылка скрыта, авторизуйтесь], подобрать который можно исходя из своих предпочтений: тонкий пластиковый кейс, гибкий силиконовый, чехол книжка или накладка с врезом под карту