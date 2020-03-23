Мама страдает бессонницей, и я решила сводить её на прием к психиатру или психотерапевту, чтобы понять от чего у нее бессонница и как ей помочь. Медициной уже установлено, что назначение снотворных не дает должного результата, а напротив приводит к обратному эффекту. В интернете нашла клинику «Юг-клиника», в которой перед лечением бессонницы устанавливаются истинные причины для подбора максимально безопасной и эффективной терапии. На сайте клиники [ссылка скрыта, авторизуйтесь] лечение бессонницы в Ростове-на-Дону производится по лучшим ценам. Провели обследование в клинике и назначили лечение. Уже мама начала спать намного лучше.