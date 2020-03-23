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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Колонки водогрейные дровяные
    • mariannagold Вчера в 23:52 «Ответить»
      Куплю недорого дровяную водогрейную колонку, подскажите где можно заказать?
      • alexbordug Вчера в 23:53 «Ответить»
        Когда нам колонка понадобилась в загородный дом, так самым выгодным предложением оказалась тут http://www.elektir.ru/catalog/kolonki_vodogreynye/ это оборудование, с учетом нынешних цен то очень даже недорого. Теперь у нас проблема с нагревом воды полностью решена.
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