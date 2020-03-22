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    Вс., 22 марта 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Подскажите!
    • Сегодня! Fiffa85 Cегодня в 17:52 «Ответить»
      Хочу до весны, телом своим заняться. На массажи походить и желудок обследовать. Подскажите, куда лучше обратиться, чтоб врачи толковые были и оборудование современное? Куда зря, без рекомендации, просто боюсь, чтобы хуже не сделали. Помогите, кто знает?
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