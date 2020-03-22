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    Вс., 22 марта 2020г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Скука
    • Сегодня! Hanata Cегодня в 15:29 «Ответить»
      Ребят, чем занимаетесь, когда становится скучно ? Погода не радует, надо чем то себя занять на время карантина...
      • New! Lomant Cегодня в 16:41 «Ответить»
        Вы так всё печально описали, что похоже на полный депресняк. С этим надо бороться на ранней стадии, пока он не сожрал все силы и желание сопротивляться. Потому станет хуже, ведь будет просто всё равно. Я справляюсь с этой проблемой при помощи адреналина. А самый простой способ его получить, это ставки тут https://favoritnr1.com/30919-1xstavka-mobile.html . Если без фанатизма и с умом, то можно на этом неплохо заработать. Но это не главное. Важно, что адреналин быстро вышибет всю эту ерунду из головы. Отличное средство, очень рекомендую.
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