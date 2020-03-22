Если необходимо быстро загрузить фильмы, сериалы, музыку на планшет или смартфон из интернета намного удобнее это делать через торрент клиент. Так намного быстрее и удобнее, так как файлы лежат у значительного количества пользователей частями. Чтобы качать файлы с торрентов нужно установить торрент клиент для планшета или смартфона на андроид. Выберите любую понравившуюся программу, скачайте и установите себе. Потом с любого сайта можно скачать torrent-файл и открыть его с помощью установленного торрент клиента. Когда файл скачается, можно посмотреть кино или послушать музыку даже без интернета.