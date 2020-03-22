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    Вс., 22 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где заказать услуги уборки квартиры в Москве?
    • Сегодня! Balerii Cегодня в 14:00 «Ответить»
      После выполненных ремонтных работ осталось убрать всю пыль в квартире и отмыть запачканную плитку. Попробовала начать уборку, но поняла, что своими силами всё качественно убрать не получится. Очищается очень плохо, а если использовать чистящие средства, то не знаешь какие нужны, чтобы ничего не испортить, не говоря о том, что ими дышать очень вредно. Сестра сказала, что она заказывала услуги уборки помещения в компании «Клининг-Сервис», ей все убрали за день и отчистили после ремонта на отлично. Обратилась к ним и заказала на сайте https://klining-24.ru/uslugi/uborka-posle-remonta/ уборку после ремонта в квартире. Бесплатно проконсультировали и выполнили послестроительный клининг. Всё стало чисто, без строительной пыли и пятен, без мусора и затхлого воздуха.
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