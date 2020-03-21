Всем здравствуйте. Хочу посоветоваться с вами на счет водопроводной системы. Посоветуйте, какие трубы лучше выбирать для водопровода? Читал, что полиэтиленовые, вроде как, не плохие, но я как то не уверен на сто процентов. Может все таки из металла лучше выбрать?
На сколько я знаю. полиэтиленовые трубы подходят только лишь для подземной укладки. А для водопроводной системы вряд ли они подойдут. Но это лично мое мнение. Для водопровода лучше обратить внимание на полипропиленовые трубы. Вот к примеру https://nn.teh-rus.ru/vodoprovod-polipro...oplastik-i-pex/