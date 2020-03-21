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    Сб., 21 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Трубы для водопровода.
    • New! Hakan Cегодня в 23:06 «Ответить»
      Всем здравствуйте. Хочу посоветоваться с вами на счет водопроводной системы. Посоветуйте, какие трубы лучше выбирать для водопровода? Читал, что полиэтиленовые, вроде как, не плохие, но я как то не уверен на сто процентов. Может все таки из металла лучше выбрать?
      • New! Lidka Cегодня в 23:17 «Ответить»
        Если честно, то меня смущают смутные сомнения, на счет полиэтиленовых труб. Мне кажется что они не на столько прочные. Не знаю как долго они прослужат. Что бы не пришлось менять потом.
        • New! zelenuyslonik Cегодня в 23:35 «Ответить»
          На сколько я знаю. полиэтиленовые трубы подходят только лишь для подземной укладки. А для водопроводной системы вряд ли они подойдут. Но это лично мое мнение. Для водопровода лучше обратить внимание на полипропиленовые трубы. Вот к примеру https://nn.teh-rus.ru/vodoprovod-polipro...oplastik-i-pex/
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