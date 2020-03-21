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    Сб., 21 марта 2020г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Как составить резюме?
    • New! Forex Cегодня в 22:24 «Ответить»
      После университета как устроился по направлению на предприятие, так и проработал десять лет. Сейчас планирую сменить работу. Как правильно составить резюме?
      • New! Блуждающая Cегодня в 22:29 «Ответить»
        Будете увольняться попросите помощи у кадровика предприятия, чтобы верно все составить. Ведь работодатели обращают внимание не только на ваши заслуги, но и на аккуратность и правильность в оформлении.
        • New! Улыбочка Cегодня в 22:37 «Ответить»
          Правильно составленное резюме залог успеха уже на пятьдесят процентов. Главное при написании соблюдать структуру, правильно расставлять акценты на своих достоинствах. Но также стоит понимать, что скорее всего о них вас спросят, поэтому сильно приукрашивать не стоит. А чтобы правильно составить резюме, можно воспользоваться онлайн конструктором https://resumasha.ru/
          • New! Upiterok Cегодня в 22:41 «Ответить»
            Заплатите компетентным людям, которые составят вам правильно резюме и по контексту, и по структуре. Например, тому же кадровику на предприятии, с которого вы хотите уволиться.
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