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    Сб., 21 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Балясины из дерева
    • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 20:07 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите, где можно заказать красивые деревянные балясины? Посмотрел несколько объявлений на разных сайтах, так там все однотипное предлагают сделать. А хочется что-то не обычное, но в то же время адекватное по цене. Вот хочу с вами посоветоваться, что подскажете?
      • Сегодня! Artur22 Cегодня в 20:40 «Ответить»
        Здравствуйте. В последнее время вообще сложно найти что-то нормальное, то мошенники какие-то попадаются, то цены выше магазинных ставят. Я в итоге в этой компании заказал деревянные балясины https://get-wood.ru/balusters/ У нас в городе ничего путного не нашел, поэтому и вам советую присмотреться к этой фирме, там выбор гораздо больше. Цены очень хорошие.
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