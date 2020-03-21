Здравствуйте. Подскажите, где можно заказать красивые деревянные балясины? Посмотрел несколько объявлений на разных сайтах, так там все однотипное предлагают сделать. А хочется что-то не обычное, но в то же время адекватное по цене. Вот хочу с вами посоветоваться, что подскажете?
Здравствуйте. В последнее время вообще сложно найти что-то нормальное, то мошенники какие-то попадаются, то цены выше магазинных ставят. Я в итоге в этой компании заказал деревянные балясины https://get-wood.ru/balusters/ У нас в городе ничего путного не нашел, поэтому и вам советую присмотреться к этой фирме, там выбор гораздо больше. Цены очень хорошие.