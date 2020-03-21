Интересные факты об архиваторе WinRAR:
-История программы насчитывает более двух десятков лет, фактически утилита развивалась вместе с Windows. До появления формата 7-Zip ни один архиватор так компактно не упаковывал информацию.
-Разработчики программы зарегистрировали отдельную компанию в Германии, обладающую правами на архиватор - win.rar GmbH. Это позволило более активнее продвигать продукт в Европе.
-До основания юридического лица RARLAB «документальным» владельцем программы являлся Александр Рошал. Однако фактически алгоритм сжатия изобрел его брат Евгений. По обоюдной договоренности Александр занимался всеми административными вопросами и процессом популяризации программы.