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    Сб., 21 марта 2020г.
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    • Сегодня! cefo Cегодня в 15:41 «Ответить»
      Интересные факты об архиваторе WinRAR:
      -История программы насчитывает более двух десятков лет, фактически утилита развивалась вместе с Windows. До появления формата 7-Zip ни один архиватор так компактно не упаковывал информацию.
      -Разработчики программы зарегистрировали отдельную компанию в Германии, обладающую правами на архиватор - win.rar GmbH. Это позволило более активнее продвигать продукт в Европе.
      -До основания юридического лица RARLAB «документальным» владельцем программы являлся Александр Рошал. Однако фактически алгоритм сжатия изобрел его брат Евгений. По обоюдной договоренности Александр занимался всеми административными вопросами и процессом популяризации программы.
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