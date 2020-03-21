Отдыхали в том году в Алуште, снимали апартаменты в комплексе Alushta Royal Apartments, по улице Краснофлотской, 1. Всем очень понравилось. Комплекс шикарный, с современным дизайном. Квартира просторная светлая со всем что только нужно для жизни. При том, квартиры сделаны в разном стиле и дизайне интерьера. В этом году снова поедем в этот комплекс. Забронировать номер можно вот тут http://alushta-royal.ru/, а апартаменты в Алуште на берегу моря выбрать любого типа: студию, 2 комнатные, 3 комнатные, на 1 или 2 спальни и даже двух этажные. В пределах 15 минут расположен аквапарк, дельфинарий, аквариум, свободный бесплатный доступ ко всем пляжам. Уже порекомендовали всем знакомым и сами будем отдыхать в этом году только здесь.