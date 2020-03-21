Сегодня в магазинах большое количество продавцов матрасов от никому не известных "мебельных фабрик". Мне, как не профессионалу трудно разобраться и понять где продают качественные фирменные матрасы, а где дешевые, кустарно изготовленные. Не хотелось бы купить матрас, чтобы его хватило всего лишь на гарантийный срок, а потом выкидывать его и покупать новый. Поэтому прежде чем делать покупку я читаю отзывы и вот такие познавательные статьи – как купить матрас и не быть обманутым http://relaks.kz/info?node=839. Не дайте себя обмануть при выборе матрасов, изучайте, трогайте, пробуйте и проверяйте.