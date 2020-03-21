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    Сб., 21 марта 2020г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Новая квартира
    • New! gardeev1212 Cегодня в 09:18 «Ответить»
      Работали с ЖК Бествей! Они работают напрямую, без каких-либо посредников и т.п. Поэтому со всеми налоговыми вычетами уменьшает итоговую стоимость квартиры в разы!
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