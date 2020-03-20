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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отель в Алуште с бассейном рядом с морем
    • Сегодня! Balerii Cегодня в 13:11 «Ответить»
      Сестра ездила прошлым летом на отдых в Крым в отель Сказка, в Алушту. Звонила ещё с отдыха и звала приехать к ней, так как устроилась с детьми замечательно, было всё включено. Дети до 7 лет размещались на дополнительных местах с 3-х разовым питанием всего за 500 рублей в сутки! Жаль, что я из-за работы не смогла поехать в прошлом году, зато на этот год уже планируем поехать вместе с ней. На сайте можно уже посмотреть и записаться предварительно в гостиницу Сказка в Алуште http://alushta-skazka.ru на этот сезон. Сестре очень понравилось с детьми, так как были детский открытый бассейн, игровые площадки и детская комната. Работали с детками воспитатели.
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