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    Тема: Банк Русский Стандарт - автокредит для всех
    • Сегодня! kreditos24 Cегодня в 09:28 «Ответить»
      Банк"Русский стандарт"предлагает для своих клиентов разные программы по автокредитованию. Например, если Вы увлекаетесь, скажем, экстремальным спортом, банк дает возможность приобретения в кредит любого транспортного средства кроме автомобиля: снегоход, мотоцикл либо квадроцикл и др.

      Авторедит"Спорт и экстрим"возможно, оформить в любом автосалоне, где есть агенты банка или сами работники автосалона, которые имеют право исполнять функции агента"Русского стандарта".

      Он выдается со сроком 1-2 года, со ставкой - 36% в год от стоимости непогашенного долга в рублях. Размер кредита составит: от 10 000 до 300 000 руб. Данный автокредит можно получить без предъявления справки о доходе (необходим только паспорт), также нет необходимости в страховании транспортного средства. Возможно, произвести досрочную выплату, в удобный для клиента момент, после внесения первоначального взноса. За погашение комиссия не взимается.

      Банк Русский стандарт, автокредит"Лайт"в котором, предоставит возможность клиенту купить в автосалоне новый либо бывший в употреблении автомобиль. Кредит выдается на сумму от 50 000 до 450 000 руб., со следующими условиями: первый взнос - от 10% со стоимости приобретаемой машины, кредит или займ без отказа предоставляется в рублях, сроком до 5 лет, со ставкой 11, 99% в год от непогашенной суммы. Также взимается комиссия за обслуживание:   0, 99% ежемесячно, от суммы кредита, в рублях. Необходимо также застраховать транспортное средство и предъявить справку о доходе.   Возможно, осуществить досрочное погашение кредита в любой момент, являющийся удобным для клиента, с момента внесения первого взноса.

      Автокредит банка Русский стандарт"Лайт +"  может быть оформлен в автосалоне за 1 час. Для получения заемщику понадобится паспорт, справка о доходе (2-НДФЛ или по форме установленной банком). Размер кредита может варьироваться в интервале от 150 000 до 600 000 руб. Кредит предлагается на таких условиях: первоначальный взнос - не меньше 10% от стоимости покупаемого авто, срок кредитования не может быть выше 5 лет, ставка по процентам - 29% в год от непогашенной стоимости в рублях.
      Об автосалонах, которые принимают участие в программе банк Русский стандарт автокредит, можно узнать на сайте этого банка.
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