Сбербанк России осуществляет выдачу заемных средств на приобретение новых и подержанных авто, как отечественного, так и импортного производства. Если размер первого взноса составит более 30% от стоимости машины, документального подтверждения доходов клиента не потребуется.
Возраст приобретенного авто, российского или китайского производства не должен быть выше, чем 5 лет, иностранного - 10 лет. В случае положительного решения, возможность выбрать транспортное средство клиенту предоставляется на протяжении 90 дней.
Условия по предоставлению:
- сумма предоставляемых средств составляет от 45 тысяч рублей (1000 евро, 1400 долларов) до 5 млн. рублей (150 тыс. долларов, 120 тыс. евро);
- ставка по процентам: 14, 5 - 16% для рублевых кредитов и 11, 5 - 13% для валютных;
- срок кредита: 3 мес. - 5 лет;
- в качестве обеспечения выступает приобретаемое авто;
Требования, предъявляемые к заемщику:
- наличие гражданства РФ;
- возраст клиента: от 21 до 65 лет;
- подтверждение наличия официального места работы, стаж – не менее 6 месяцев (для лиц, у которых имеется зарплатная карта – не менее 3 месяцев);
Список необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
на усмотрение клиента:
- заграничный паспорт;
- страховое свидетельство;
- удостоверение водителя;
- военный билет;
- удостоверение для военнослужащих;
- удостоверение для сотрудников фед. органов;
- заявление, заполняемое по установленной форме).
Вышеперечисленные документы обязательны для подачи заявки на оформление кредита. Кроме того, потребуются и дополнительные документы:
- договор купли-продажи машины;
- документ из автосалона, подтверждающий оплату;
- копия тех. паспорта автомобиля;
- документ подтверждающий оплату первого взноса;
- страховой полис и оплаченный счет на страховой взнос.
Рассмотрение заявки на кредит происходит на протяжении 1 дня, для заемщиков, с зарплатой картой Сбербанка - 2 часов. Средства предоставляются путем безналичного перечисления их на личный счет клиента Сбербанка, с дальнейшим зачислением на счет автосалона.
ЮниКредит Банк
Оформить автокредит без подтверждения дохода в ЮниКредит Банке возможно, как на покупку новых, так и б/у автомобилей зарубежного производства, с первоначальным взносом от 40%.
Условия по предоставлению:
- размер кредита - от 85 тыс. рублей (2400 долларов, 1800 евро) до 4 млн. рублей (114 тыс. долларов, 88 тыс. евро);
- процентная ставка: на покупку нового автомобиля: 15, 5 - 17, 5%, для рублевого кредита, 12 - 13%, для валютного; для подержанного авто: 16, 5 - 18, 5%, для рублевого кредита, 13 - 14%, для валютного;
- срок действия – не более 5 лет;
- отсутствует необходимость участия поручителей, так как кредитование производится под залог покупаемого автомобиля.
Требования, предъявляемые к заемщику:
- регистрация в районе, где присутствует отделение банка;
- возраст клиента: 21 - 55 лет (женщинам) и до 60 лет (мужчинам);
- место работы в том же районе, где присутствует отделение банка;
- стаж работы – не менее 3 месяцев на текущем рабочем месте.
Необходимые документы:
- паспорт (оригинал);
- копии всех его страниц;
документ по выбору:
-страховое свидетельство;
- заграничный паспорт;
- удостоверение водительское;
- военный билет;
- ИНН;
- заявление и анкета по установленной банком форме.
Заявка на кредит или займ без отказа рассматривается в течение 3 дней, принимаемое решение действует - 4 месяца.