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    Тема: Автокредит без подтверждения дохода Автокредит в Сбербанке, без подтверждения дохода
    • Сегодня! kreditos24 Cегодня в 09:24 «Ответить»
      Сбербанк России осуществляет выдачу заемных средств на приобретение новых и подержанных авто, как отечественного, так и импортного производства. Если размер первого взноса составит более 30% от стоимости машины, документального подтверждения доходов клиента не потребуется.

      Возраст приобретенного авто, российского или китайского производства не должен быть выше, чем 5 лет, иностранного - 10 лет. В случае положительного решения, возможность выбрать транспортное средство клиенту предоставляется на протяжении 90 дней.

      Условия по предоставлению:
      - сумма предоставляемых средств составляет от 45 тысяч рублей (1000 евро, 1400 долларов) до 5 млн. рублей (150 тыс. долларов, 120 тыс. евро);
      - ставка по процентам: 14, 5 - 16% для рублевых кредитов и 11, 5 - 13% для валютных;
      - срок кредита: 3 мес. - 5 лет;
      - в качестве обеспечения выступает приобретаемое авто;

      Требования, предъявляемые к заемщику:
      - наличие гражданства РФ;
      - возраст клиента: от 21 до 65 лет;
      - подтверждение наличия официального места работы, стаж – не менее 6 месяцев (для лиц, у которых имеется зарплатная карта – не менее 3 месяцев);

      Список необходимых документов:
      - документ, удостоверяющий личность (паспорт);
      на усмотрение клиента:
      - заграничный паспорт;
      - страховое свидетельство;
      - удостоверение водителя;
      - военный билет;
      - удостоверение для военнослужащих;
      - удостоверение для сотрудников фед. органов;
      - заявление, заполняемое по установленной форме).

      Вышеперечисленные документы обязательны для подачи заявки на оформление кредита. Кроме того, потребуются и  дополнительные документы:
      - договор купли-продажи машины;
      - документ из автосалона, подтверждающий оплату;
      - копия тех. паспорта автомобиля;
      - документ подтверждающий оплату первого взноса;
      - страховой полис и оплаченный счет на страховой взнос.

      Рассмотрение  заявки на кредит происходит на протяжении 1 дня, для заемщиков, с зарплатой картой Сбербанка -  2 часов. Средства предоставляются путем безналичного перечисления их на личный счет клиента Сбербанка, с дальнейшим зачислением на счет автосалона.

      ЮниКредит Банк

      Оформить автокредит без подтверждения дохода в ЮниКредит Банке возможно, как на покупку новых, так и б/у автомобилей зарубежного производства, с первоначальным взносом от 40%.

      Условия по предоставлению:
      - размер кредита - от 85 тыс. рублей (2400 долларов, 1800 евро) до 4 млн. рублей (114 тыс. долларов, 88 тыс. евро);
      - процентная ставка: на покупку нового автомобиля: 15, 5 - 17, 5%, для рублевого кредита, 12 - 13%, для валютного; для подержанного авто: 16, 5 - 18, 5%, для рублевого кредита, 13 - 14%,   для валютного;
      - срок действия – не более 5 лет;
      - отсутствует необходимость участия поручителей, так как кредитование производится  под залог покупаемого автомобиля.

      Требования, предъявляемые к заемщику:
      - регистрация в районе, где присутствует отделение банка;
      - возраст клиента: 21 - 55 лет (женщинам) и до 60 лет (мужчинам);
      - место работы в том же районе, где присутствует отделение банка;
      - стаж работы – не менее 3 месяцев на текущем рабочем месте.

      Необходимые документы:
      - паспорт (оригинал);
      - копии всех его страниц;

      документ по выбору:
      -страховое свидетельство;
      - заграничный паспорт;
      - удостоверение водительское;
      - военный билет;
      - ИНН;
      - заявление и анкета по установленной банком форме.

      Заявка на кредит или займ без отказа рассматривается в течение 3 дней, принимаемое решение действует - 4 месяца.
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