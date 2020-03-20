Программа льготного гос. кредитования приобретения нового автомобиля была возобновлена и распространяет свое действие на 2013 – 2020 годы. Чем же привлекательна данная госпрограмма? Для многих тем, что она подразумевает льготные условия, являющиеся базовыми для выдачи автокредита.
Что такое льготный автокредит?
Льготный гос. автокредит – кредит или займ на приобретение нового авто при льготных условиях. Не мало автолюбителей воспользовались автокредитами по этой программе, которая начала действовать в 2009 г.
Что же представляют собой льготы? Государство возмещает банкам определенную часть процентной ставки по кредитам на покупку машин.
Если учитывать тот факт, что каждый второй новенький автомобиль, на сегодняшний день покупается в кредит, то сразу становится ясно, почему такое явление, как авто в кредит по госпрограмме, является довольно популярным среди заемщиков.
Во избежание неправомерных расходов бюджетных средств на автокредитное субсидирование, гос. программа льготного кредитования покупки автомобиля содержит следующие, финансового характера, требования к банкам, желающим подать заявку на участие в программе:
Уставной капитал банка – свыше 70 млрд. руб;
50% акций банка находятся в управлении у Правительства.
Такие требования были нацелены на исключение из программы кредитования мелкие и не очень надежные банки, чтобы с самого начала не дискредитировать программу. Под эти требования подошли лишь лидеры кредитного рынка:
- Сбербанк;
- ВТБ24;
- Россельхозбанк.
Однако, в дальнейшем развитии льготного государственного автокредитования, планка для участия банков в программе, была снижена. Сегодня, в ней принимают участие: Росбанк, Банк Москвы, Юникредит Банк и прочие, известные в регионах, коммерческие банки.
Следует отметить, что средний размер ставки по автокредитам составляет 13 - 18 процентов годовых, что зависит от условий и предъявленных документов.
К примеру, Альфа-банк – 13-14, 5%, ВТБ-24 – 14, 8-15%.
Население наконец дождалось льготного автокредита 2013
Продолженная госпрограмма льготного автокредита для населения, которую с надеждой ждали не мало автолюбителей, желающих поменять свой автомобиль на новый, не подвела ожидания.
Гос. программа 2013 – 2014 имеет ряд требований к заемщикам, существенно смягчившиеся, в сравнении с теми, что действовали в прошлые годы:
Увеличился размер стоимости за автомобиль, подпадающий под льготный кредит – 700 тысяч руб, ранее он составлял - 350 тысяч;
Снизилась сумма первоначального взноса за авто в кредит по госпрограмме – 15%, по с равнению с действовавшими ранее 30%;
Существенным образом расширился перечень автомобилей отечественных марок, а также зарубежного производства, собираемых на автозаводах нашей страны. Новый список машин, продающиеся по госпрограмме в кредит, представлен 50 марками, одними из самых востребованных населением среднего класса.
Продолжение льготного кредитования при поддержке государства, которого ждали все с нетерпением, надеясь на экономию при покупке авто, совпало с прогнозом экспертов об очередном финансовом кризисе, связанном с обвалом рубля. На фоне этого, много здравомыслящих заемщиков не торопятся покупать авто в кредит, даже и на льготных гос.. условиях.
Финансовый кризис серьезно сказывается на семейном бюджете, а оформленный автокредит, хоть и льготный, обязывает к ежемесячным платежам, то есть присутствуют постоянные волнения о возвращении долга.
Так в чем же суть президентского кредита, как его еще называют? Для начала, конечно, оказание поддержки тем автозаводам, которые осуществляют выпуск отечественных автомобилей, либо иностранных марок. Смысл здесь является взаимовыгодным: при помощи субсидирования автокредитов увеличивается число продаж, т. е. производители автомобилей имеют возможность развиваться, а население может получать машины в кредит на выгодных условиях.
Иная сторона программы кредитования на фоне прогнозирования кризиса, заключена в том, чтобы не сокращалось количество продаж автомобилей на российских автозаводах и, своеобразная, социальная поддержка для трудящихся.