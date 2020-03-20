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    Пт., 20 марта 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Попал в автомобильную пробку. Даже не знаю, как теперь быть?? Ни журнальчика, ни книжки. Скучно просто ужас! Что посоветуете?
    • Сегодня! HermanDexter Cегодня в 08:53 «Ответить»
      Попал в автомобильную пробку. Даже не знаю, как теперь быть?? Ни журнальчика, ни книжки. Скучно просто ужас! Что посоветуете?
      • Сегодня! Kronid1 Cегодня в 09:17 «Ответить»
        Попробуй вариант с развлечениями. У тебя же смартфон? Ну, у всех сейчас смартфон хд Я бы на твоём месте просто подобрал пару интересных развлекух типа браузерных, настольных и прочих игрушек. Такого добра навалом на сайте kayukovy.ru . В принципе можно найти всё что угодно. В общем разберешься. Удачи там
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