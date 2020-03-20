Ну не знаю, лично я бы не советовал обращаться к частникам, уж много не хороших случаев я с ними слышал, что и по срокам опаздывают, и товар могут испортить при перевозке, потом платить не хотят, и многое другое. Лучше в транспортные компании обращаться, они хоть какую то ответственность несут. Мне тоже нужно заказать фуру на 20 тонн, нашел вот одну транспортную компанию, хотел послушать отзывы от людей, кто с ними работал