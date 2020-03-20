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    Пт., 20 марта 2020г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Фура 20 тонн.
    • Сегодня! Hakan Cегодня в 08:51 «Ответить»
      Всем доброго времени суток.Друзья, у меня такой вопрос, кто знает какие нибудь надежные транспортные компании. Мне нужна фура на послезавтра. Желательно на 20 тонн. Нужно перевезти картошку и лук со от поставщика к себе на склад. Буду очень признателен за помощь.
      • Сегодня! JoraA Cегодня в 08:57 «Ответить»
        У меня есть товарищ, он частный водитель, у него есть фура и он подрабатывает грузоперевозками. Если вам по городу нужно перевезти, то могу скинуть его контакты. Он берет в два раза дешевле, чем транспортные компании.
        • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 09:15 «Ответить»
          Ну не знаю, лично я бы не советовал обращаться к частникам, уж много не хороших случаев я с ними слышал, что и по срокам опаздывают, и товар могут испортить при перевозке, потом платить не хотят, и многое другое. Лучше в транспортные компании обращаться, они хоть какую то ответственность несут. Мне тоже нужно заказать фуру на 20 тонн, нашел вот одну транспортную компанию, хотел послушать отзывы от людей, кто с ними работал https://sibautotrans.ru/services/zakazat-furu
          • Сегодня! Lidka Cегодня в 09:22 «Ответить»
            Я не один год работаю с частниками, и могу сказать, что проблем с ними никогда не было. Мне кажется, что это немного преувеличенные слухи. Может и было пару случаев, но нельзя говорить за всех.
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